Четыре человека пострадали в результате ударов ВСУ по Белгородской области

Гладков сообщил о четырех пострадавших при атаках ВСУ в Белгородской области

Четыре человека пострадали из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в трех муниципалитетах Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, 17-летний юноша получил баротравму при атаке беспилотника в селе Варваровка Белгородского округа. Пострадавшего доставили в детскую областную клиническую больницу.

Мужчина самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ после атаки дрона в селе Новая Таволжанка. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и ранение глаза. Пациент доставлен в областную клиническую больницу.

Также в Новой Таволжанке при детонации беспилотника пострадал боец подразделения «Орлан». Ему диагностировали баротравму. Пациент продолжит лечение амбулаторно.

Кроме того, в городе Шебекино мужчина получил баротравму в результате детонации дрона в воздухе. Его доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.

9 мая в Минобороны РФ заявили, что Украина нарушила режим прекращения огня, приуроченный ко Дню Победы, 8970 раз. С начала суток 9 мая, когда началось трехдневное перемирие, об атаках сообщали власти Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также Чечни. Пострадали по меньшей мере 12 человек, в том числе ребенок и сотрудники скорой.

