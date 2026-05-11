Украинские пограничники понесли массовые потери из-за мин ВСУ в Черниговской области

Украинская бригада «Форпост», которая ранее была 11-м пограничным отрядом Госпогранслужбы, несет массовые потери в Черниговской области из-за мин, оставленных бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам источника, в настоящее время 11-й погранотряд фигурирует преимущественно в некрологах из Черниговской области, куда он был выведен для восполнения потерь.

Он отметил, что часть инцидентов связаны с дистанционным минированием со стороны ВСУ, то есть бойцы отряда наступают на собственные мины. Причиной массовых потерь среди военных «Форпоста» являются «действия собственных побратимов», уточнил собеседник агентства.

В апреле глава компании гуманитарного разминирования «Эмерком-демайнинг» Богдан Пилипчук сообщил, что плотность минирования в Донбассе является самой высокой в мире. Он отметил, что в регионе используются новые боеприпасы и ранее не применявшиеся схемы их использования.

Эксперт пояснил, что самые новые и необычные виды взрывоопасных предметов саперы стали обнаруживать после 2022 года. Это боеприпасы иностранного производства.

Ранее ВСУ потеряли БТР и военных, зайдя на свое минное поле под Купянском.

 
