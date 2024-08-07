Марочко заявил, что военные ВСУ подорвались на своем минном поле

Подразделение Вооруженных сил Украины понесло потери, зайдя на свое минное поле в районе поселка Песчаное Харьковской области. Об этом заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он рассказал, что в ходе контратакующих действий в районе населенного пункта Песчаное группа украинских военных до взвода, усиленная одной единицей западной бронетехники, вышла на собственные минные заграждения.

По его словам, украинские штурмовики, не проведя разминирование, пошли в наступление на позиции российских войск.

В результате чего ВСУ потеряли бронетранспортер и до четверти личного состава из-за подрывов на собственных противотанковых и противопехотных минах. Еще около десяти военных были ликвидированы военнослужащими ВС РФ при помощи стрелкового оружия.

До этого сообщалось, что ВС РФ начали применять мины ТМ-62 для подрыва опорных пунктов ВСУ.

Ранее сообщалось, что один дымовой боеприпас обезвредил минное поле ВСУ.