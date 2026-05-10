Под Белгородом БПЛА ударил по частному дому, ранена женщина

В селе Глотово под Белгородом женщина пострадала при ударе дрона по дому

Женщина пострадала при ударе БПЛА по частному дому в селе Глотово, написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Чиновник сообщил, что жительницу на попутном транспорте доставили в грайворонскую больницу. У нее минно-взрывная травма и осколочное ранение глаза. Позднее ее переведут в областную больницу.

Глава области добавил, что сотрудники оперативных служб днем обойдут дома в селе и уточнят информацию о последствиях налета.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».