В Донецке прогремел взрыв, пострадал подросток

Мэр Кулемзин: в Донецке подросток пострадал при детонации взрывоопасного предмета
РИА Новости

Подросток пострадал в Донецке в результате детонации взрывоопасного предмета. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«По поступившей информации, в результате детонации взрывоопасного предмета в Петровском районе ранен парень 2010 г. р. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение», — написал он.

Информации о состоянии пострадавшего подростка и характере его травм на данный момент нет.

До этого два мирных жителя пострадали в результате обстрелов Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), зафиксированных 9–10 мая. Первый пострадавший во время атаки находился в поселке городского типа Горностаевка, второй — в селе Каиры, расположенном в Горностаевском округе.

9 мая также сообщалось, что в Белгородской области при налетах БПЛА пострадали три человека. Им оказали необходимую медицинскую помощь, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Ранее в Белгородской области ребенок пострадал в результате атаки дрона ВСУ.

 
