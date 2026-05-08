В Белгородской области ребенок пострадал в результате удара дрона ВСУ

В Белгородской области в селе Таврово 11-летняя девочка получила баротравму в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ее госпитализировали в детскую областную больницу, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Также за медицинской помощью обратилась 11-летняя девочка, получившая баротравму при атаке беспилотника вчера в селе Таврово», — написал он.

В результате атак ВСУ на регион ранены еще трое взрослых. Так, в Грайворонском округе в селе Казачья Лисица FPV-дрон атаковал трактор — мужчина получил осколочные ранения плеча и ноги. Его забрали в больницу, рассказал губернатор.

В селе Гора-Подол беспилотный летательный аппарат ударил по территории частного дома. В результате атаки пострадали две женщины. Бригада скорой диагностировала им баротравмы. От госпитализации жительницы Белгородской области отказались.

До этого девятилетний мальчик получил ранения в результате атаки беспилотника в Елец Липецкой области. По словам главы региона Игоря Артамонова, ночью силы ПВО уничтожили беспилотник над городом. После падения обломков был поврежден частный дом. Взрывной волной выбило окно, а ребенок получил ранения осколками стекла.

