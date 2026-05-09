При ударах БПЛА под Белгородом пострадали трое жителей

Под Белгородом три жителя пострадали при атаках дронов

В Белгородской области при налетах БПЛА пострадали три человека. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, на дороге из Белгорода в поселок Комсомольский при атаке дрона на остановку женщина получила множественные осколочные ранения руки и ушибы спины.

В больницу Белгорода пришел мужчина с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением грудной клетки, полученными при дневном налете на поселок Разумное, рассказал чиновник.

Он добавил, что еще одному бойцу подразделения «Орлан» (охраняет объекты и защищает жителей региона) понадобилась помощь врачей после утренней атаки на Шебекино. У мужчины диагностировали осколочное ранение грудной клетки.

До этого в Минобороны РФ заявили, что Украина нарушила режим прекращения огня, приуроченный ко Дню Победы, 8 970 раз. С начала суток 9 мая, когда началось объявленное президентом США трехдневное перемирие, об атаках заявили власти Белгородской, Брянской и Тульской областей и Чечни. Пострадали по меньшей мере 12 человек, в том числе ребенок и сотрудники скорой.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».