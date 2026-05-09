В России появился еще один «Город воинской доблести»

Ивангород получил статус «Города воинской доблести» (звание присваивается городам, в или около которых защитники Отечества проявили мужество, стойкость и героизм в ходе сражений), сообщает в Telegram-канале администрация Ленобласти.

В посте уточняется, что о присвоении городу звания было объявлено на концерте, посвященном 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В начале мая граждане Эстонии стали покупать туры на набережную реки Нарвы, откуда можно наблюдать за празднованием Дня Победы на российской стороне. Стоимость таких путевок начиналась от €80. 9 мая туристы смогут посмотреть праздничный концерт в Ивангороде. В программу поездки также входят памятные места, поселок Синимяэ с высотами тяжелых боев, город Нарва-Йыэсуу и празднование Дня Европы (отмечается 9 мая в ЕС в честь годовщины Декларации Шумана, заложившей основы мирного и экономического единства европейских народов).

