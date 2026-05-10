Спасшему товарища детдомовцу присвоили звание Героя России посмертно

Детдомовец из Кемеровской области Михаил Купов, который закрыл собой товарища от дрона в зоне СВО, получил звание Героя России посмертно. Об этом сообщили ТАСС десантники штурмовой бригады группировки войск «Север».

Они напомнили, что трое разведчиков под командованием детдомовца Купова, находясь в тылу ВСУ в начале марта 2025 года, за несколько дней взяли под контроль две лесополосы. Купов получил смертельное ранение, спасая сослуживца при атаке украинских дронов.

Несмотря на тяжелое состояние, командир продолжил руководить операцией. Указом президента РФ Владимира Путина от 28 ноября 2025 года за проявленное мужество и героизм ему посмертно присвоили звание Героя России. «Золотую Звезду» передали близким Купова.

До этого стали известны последние слова Героя России Купова, закрывшего собой товарища. Незадолго до ухода он поблагодарил сослуживцев за работу и попросил передать привет супруге.

Как рассказал губернатор Кемеровской области Илья Середюк, школе в Белово — родном городе отдавшего жизнь Купова — было присвоено его имя. Он является единственным участником СВО из этого населенного пункта, удостоенным звания Героя России.

