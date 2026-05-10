Хинштейн рассказал об атаках дронов ВСУ на Курскую область на фоне перемирия

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили почти 100 украинских дронов в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Всего в период с 9:00 [мск] 9 мая до 9:00 [мск] 10 мая сбито 98 вражеских беспилотников различного типа», — написал глава российского субъекта.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов 18 раз сбросили взрывные устройства на Курскую область. Более того, за аналогичный период времени регион подвергся 102 артиллерийским обстрелам.

8 мая пресс-служба министерства обороны России заявила, что силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 264 украинских беспилотника. Атака продолжалась с 00:00 до 7:00 мск. Воздушные цели были нейтрализованы над акваториями Черного и Азовского морей, а также в Краснодарском крае, столичном регионе, Крыму, Татарстане и 12 областях. Среди них — Ярославская, Белгородская, Ульяновская, Брянская, Тульская, Воронежская, Смоленская, Калужская, Рязанская, Курская, Ростовская и Липецкая.

В тот же день американский лидер объявил, что Москва и Киев согласились на трехдневное перемирие в связи с празднованием Дня Победы. Режим прекращения огня действует с 9 по 11 мая. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее дрон ВСУ повредил нейрохирургический корпус больницы в Пермском крае.