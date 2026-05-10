Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Хинштейн рассказал об атаках дронов ВСУ на Курскую область на фоне перемирия

Хинштейн: в Курской области за сутки сбили 98 украинских беспилотников
Inna Varenytsia/Reuters

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили почти 100 украинских дронов в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Всего в период с 9:00 [мск] 9 мая до 9:00 [мск] 10 мая сбито 98 вражеских беспилотников различного типа», — написал глава российского субъекта.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов 18 раз сбросили взрывные устройства на Курскую область. Более того, за аналогичный период времени регион подвергся 102 артиллерийским обстрелам.

8 мая пресс-служба министерства обороны России заявила, что силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 264 украинских беспилотника. Атака продолжалась с 00:00 до 7:00 мск. Воздушные цели были нейтрализованы над акваториями Черного и Азовского морей, а также в Краснодарском крае, столичном регионе, Крыму, Татарстане и 12 областях. Среди них — Ярославская, Белгородская, Ульяновская, Брянская, Тульская, Воронежская, Смоленская, Калужская, Рязанская, Курская, Ростовская и Липецкая.

В тот же день американский лидер объявил, что Москва и Киев согласились на трехдневное перемирие в связи с празднованием Дня Победы. Режим прекращения огня действует с 9 по 11 мая. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее дрон ВСУ повредил нейрохирургический корпус больницы в Пермском крае.

 
Теперь вы знаете
Путин о конце конфликта с Украиной, эвакуация с «хантавирусного» лайнера и пособие для многодетных. Главное к утру 10 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!