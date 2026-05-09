ВСУ атаковали жилой дом Херсонской области, нарушив перемирие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали жилой дом в селе Дмитровка Херсонской области. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки была разрушена крыша. Обошлось без пострадавших.

«Украина демонстративно отвергает предложенное Россией перемирие», — написал Филипчук.

Украина нарушила режим прекращения огня, приуроченный ко Дню Победы, 8970 раз, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, ВСУ нанесли 7151 удар с применением беспилотников, 1173 раза обстреляли позиции российских войск из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков, а также предприняли 12 атак на позиции российских подразделений.

С начала суток 9 мая об атаках сообщали власти Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также Чечни. Пострадали по меньшей мере 12 человек, в том числе ребенок и сотрудники скорой.

Накануне президент США объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной. По его словам, прекращение огня продлится 9, 10 и 11 мая, также стороны обменяются военнопленными. Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал указ, «разрешающий» проведение парада в Москве. В Кремле не оставили «глупую шутку» без ответа и предрекли Зеленскому «горе».

