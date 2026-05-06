Сальдо: жители Херсона сообщают о давлении со стороны ВСУ и облавах ТЦК

Жители подконтрольной ВСУ части Херсона жалуются на давление Киева и облавы ТЦК. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.

«Люди говорят о давлении со стороны украинских силовиков, мобилизационных облавах, размещении военных рядом с гражданской инфраструктурой, страхе и усталости», — рассказал он.

Губернатор добавил, что часть информации идет по закрытым каналам, поэтому детали он раскрыть не может.

11 апреля Сальдо заявил, что Киев стремится выдавить население и опустошить территорию правобережной части Херсонской области, которая временно оккупирована ВСУ.

По его словам, сейчас жителей правого берега Днепра преследуют за родственные связи с гражданами России. Однако люди там оказывают сопротивление, добавил Сальдо, отметив, что для Украины «с климатической точки зрения привлекательны города Херсон и Берислав», расположенные в правобережной части Херсонской области.

Ранее губернатор рассказал, что Киев направляет в Херсон просроченные продукты.