Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Сальдо заявил о тяжелой обстановке в Херсоне

Сальдо: жители Херсона сообщают о давлении со стороны ВСУ и облавах ТЦК
Сергей Бобылев/РИА Новости

Жители подконтрольной ВСУ части Херсона жалуются на давление Киева и облавы ТЦК. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.

«Люди говорят о давлении со стороны украинских силовиков, мобилизационных облавах, размещении военных рядом с гражданской инфраструктурой, страхе и усталости», — рассказал он.

Губернатор добавил, что часть информации идет по закрытым каналам, поэтому детали он раскрыть не может.

11 апреля Сальдо заявил, что Киев стремится выдавить население и опустошить территорию правобережной части Херсонской области, которая временно оккупирована ВСУ.

По его словам, сейчас жителей правого берега Днепра преследуют за родственные связи с гражданами России. Однако люди там оказывают сопротивление, добавил Сальдо, отметив, что для Украины «с климатической точки зрения привлекательны города Херсон и Берислав», расположенные в правобережной части Херсонской области.

Ранее губернатор рассказал, что Киев направляет в Херсон просроченные продукты.

 
Теперь вы знаете
Ночная атака на Крым, парковочные места для многодетных и «билеты на парад» от мошенников. Что нового к утру 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!