Жизни штурмовиков в зоне СВО начнет спасать новый робот

Саперы российской группировки войск «Запад» совершили технологический прорыв в области разминирования, создав робота-сапера для работ в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

«Ими создан совершенно новый образец легкого наземного робототехнического комплекса дистанционного разминирования», — говорится в сообщении ведомства.

Устройство в первую очередь предназначено для спасения жизней штурмовиков. В МО отметили, что даже одна мина может сорвать наступление российских войск. Робот в автоматическом режиме расчищает территорию перед штурмовыми группами, создавая для них безопасный коридор.

Спереди у робота установлен специальный трал, который провоцирует подрыв противопехотных мин. Комплекс легкий, маневренный и эффективно прокладывает путь пехоты там, где тяжелая техника не может проехать.

До этого российские бойцы начали использовать робота-курьера в зоне СВО. Он выполняет самые разные задачи — от доставки снарядов до участия в штурмах. На платформе установлен тяжелый пулемет «Утес», кроме того, робот может перевозить десяток противотанковых мин. Также машина оборудована мощнейшей системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Она создает вокруг робота купол радиоподавления диаметром 300 метров.

