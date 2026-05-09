В Белгородской области несколько мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ

Гладков: в Белгородской области пять мирных жителей пострадали при ударе ВСУ

В Белгородской области пять мирных жителей пострадали в результате очередного удара украинских войск. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В поселке Разумное Белгородского округа беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. Пятеро человек, в том числе ребенок и трое сотрудников скорой медицинской помощи, получили ранения», — рассказал он.

Как уточнил Гладков, у 12-летней девочки — резаная рана лица, у водителя и фельдшера — осколочные ранения плеч, еще у одного фельдшера и женщины — осколочные ранения ног.

Губернатор сообщил, что сейчас несовершеннолетнюю доставляют в детскую областную клиническую больницу, а остальных пострадавших направили в областную клиническую больницу.

При этом на месте инцидента получили повреждения фасад и остекление коммерческого объекта, павильон, а также 18 автомобилей.

Незадолго до этого в Минобороны РФ рассказали, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) зафиксировано 8970 нарушений режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным оборонного ведомства, за время перемирия украинские войска обстреляли позиции России из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков 1173 раза, беспилотниками был нанесен 7151 удар.

Ранее в Шебекино дрон ВСУ ранил бойца «Орлана».