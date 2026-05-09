Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

В Шебекино дрон ВСУ ранил бойца «Орлана»

Гладков: боец «Орлана» пострадал при атаке дрона ВСУ в Шебекино
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Шебекино в результате атаки беспилотника ВСУ ранения получил боец «Орлана». Об этом сообщил губернатор Белгородская область Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина получил минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения предплечья и ног.

Пострадавшего доставили бригадой скорой помощи в городскую больницу №2 в Белгороде. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Накануне двое жителей Новой Нелидовки пострадали во время атаки дрона Вооруженных сил Украины. Мужчину в тяжелом состоянии с открытыми переломами ног бригада скорой медицинской помощи доставляет в областную клиническую больницу. У женщины зафиксирована баротравма и ссадины лица.

В тот же день в селе Таврово 11-летняя девочка получила баротравму в результате удара беспилотника ВСУ. Кроме того в селе Гора-Подол беспилотный летательный аппарат ударил по территории частного дома. В результате атаки пострадали две женщины.

Ранее беспилотники ударили по промышленным площадкам Пермского края.

 
Теперь вы знаете
Атомный щит коммунизма. Как СССР разработал свою первую ядерную бомбу и бросил вызов США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!