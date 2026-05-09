В Шебекино дрон ВСУ ранил бойца «Орлана»

Гладков: боец «Орлана» пострадал при атаке дрона ВСУ в Шебекино

В Шебекино в результате атаки беспилотника ВСУ ранения получил боец «Орлана». Об этом сообщил губернатор Белгородская область Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина получил минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения предплечья и ног.

Пострадавшего доставили бригадой скорой помощи в городскую больницу №2 в Белгороде. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Накануне двое жителей Новой Нелидовки пострадали во время атаки дрона Вооруженных сил Украины. Мужчину в тяжелом состоянии с открытыми переломами ног бригада скорой медицинской помощи доставляет в областную клиническую больницу. У женщины зафиксирована баротравма и ссадины лица.

В тот же день в селе Таврово 11-летняя девочка получила баротравму в результате удара беспилотника ВСУ. Кроме того в селе Гора-Подол беспилотный летательный аппарат ударил по территории частного дома. В результате атаки пострадали две женщины.

Ранее беспилотники ударили по промышленным площадкам Пермского края.