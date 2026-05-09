ВСУ почти девять тысяч раз нарушили режим прекращения огня в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) зафиксировано 8970 нарушений режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, за время перемирия ВСУ обстреляли позиции России из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков 1173 раза, беспилотниками были нанесен 7151 удар.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной. По его словам, прекращение огня продлится 9, 10 и 11 мая, также стороны обменяются военнопленными в формате «1000 на 1000». Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, соглашение стало возможным благодаря прямым переговорам Москвы и Вашингтона, а также консультациям американской стороны с украинским руководством.

До этого президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что Киев поддержит трехдневное перемирие, о котором говорил Трамп. Однако он уточнил, что украинская сторона будет соблюдать режим прекращения огня при условии отсутствия ударов со стороны Российской Федерации.

