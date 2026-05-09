В Минобороны заявили об ударах в ответ на нарушения перемирия со стороны ВСУ

Вооруженные силы РФ в условиях нарушений перемирия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) действовали зеркально, нанося ответные удары. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в канале в мессенджере «Макс».

ВСУ аносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в ряде регионов РФ, следует из сообщения.

Российские военные продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях, отметили в оборонном ведомстве.

По его данным, ВСУ совершили 1173 обстрела позиций ВС РФ, нанесли 7151 удар с использованием беспилотников, также были предприняты 12 атак позиций российских подразделений.

4 мая президент РФ Владимир Путин предложил объявить перемирие на СВО по случаю празднования 81-й годовщины Победы над фашистами.

8 мая американский глава Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной. По его словам, прекращение огня продлится 9, 10 и 11 мая, также стороны обменяются военнопленными в формате «1000 на 1000». Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, соглашение стало возможным благодаря прямым переговорам Москвы и Вашингтона, а также консультациям американской стороны с украинским руководством.

Ранее над Россией было сбито 93 украинских беспилотника за семь часов.