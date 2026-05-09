Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

В Минобороны заявили об ударах в ответ на нарушения перемирия со стороны ВСУ

МО: ВС РФ в условиях нарушений перемирия действовали зеркально
Сергей Мирный/РИА Новости

Вооруженные силы РФ в условиях нарушений перемирия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) действовали зеркально, нанося ответные удары. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в канале в мессенджере «Макс».

ВСУ аносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в ряде регионов РФ, следует из сообщения.

Российские военные продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях, отметили в оборонном ведомстве.

По его данным, ВСУ совершили 1173 обстрела позиций ВС РФ, нанесли 7151 удар с использованием беспилотников, также были предприняты 12 атак позиций российских подразделений.

4 мая президент РФ Владимир Путин предложил объявить перемирие на СВО по случаю празднования 81-й годовщины Победы над фашистами.

8 мая американский глава Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной. По его словам, прекращение огня продлится 9, 10 и 11 мая, также стороны обменяются военнопленными в формате «1000 на 1000». Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, соглашение стало возможным благодаря прямым переговорам Москвы и Вашингтона, а также консультациям американской стороны с украинским руководством.

Ранее над Россией было сбито 93 украинских беспилотника за семь часов.

 
Теперь вы знаете
Атомный щит коммунизма. Как СССР разработал свою первую ядерную бомбу и бросил вызов США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!