Россия продемонстрировала на параде Победы новейший зенитно-ракетный комплекс

Новейший российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей» продемонстрировали в ходе трансляции парада ко Дню Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Диктор отметил, что ЗРК обладает уникальными возможностями высотного перехвата баллистических и аэродинамических целей.

До этого работу военнослужащих Вооруженных сил России, выполняющих боевые задачи в ходе спецоперации, впервые продемонстрировали в ходе трансляции парада Победы на Красной площади.

9 мая в России отмечают День Победы в Великой Отечественной войне и разгром нацистской Германии. Это один из важнейших государственных праздников. 81 год назад, после четырех лет самого кровопролитного конфликта в истории человечества, советский народ добыл долгожданную победу. 9 мая по радио было объявлено о безоговорочной капитуляции Германии.

Ранее на параде Победы Владимир Путин объяснил причину уверенности в победе России.