Президент РФ Владимир Путин объявил минуту молчания в память о героях Великой Отечественной войны.

«Объявляется минута молчания», — обратился президент РФ к гостям и участникам парада.

Под звуки метронома гости на трибунах поднялись с мест, чтобы выразить почтение подвигу героев войны и скорбь о погибших.

Парад начался в 10:00 по московскому времени. В это время он проводится с 1945 года — тогда парад на Красной площади состоялся 24 июня.

Гостей праздника приветствуют глава Минобороны России Андрей Белоусов и главнокомандующий Сухопутных войск генерал-полковник Андрей Мордвичев.

Торжественным маршем по Красной площади пройдут представители всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил России, участники специальной военной операции, а также военнослужащие КНДР.

Завершат торжественную часть парада самолеты российских пилотажных авиагрупп — они окрасят небо над Красной площадью в цвета российского триколора.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее Захарова назвала День Победы священным и сакральным праздником.