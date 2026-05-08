Беспилотник ВСУ атаковал Белгородскую область, пострадали два человека

Гладков: женщина и мужчина получили ранения во время атаки БПЛА
Двое жителей Белгородской области пострадали во время атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Вражеский БПЛА атаковал населенный пункт Новая Нелидовка Белгородского округа.

«Мужчину в тяжелом состоянии с открытыми переломами ног бригада скорой медицинской помощи доставляет в областную клиническую больницу», — написал он.

У женщины зафиксирована баротравма и ссадины лица. Бригада скорой помощи везет ее в городскую больницу №2 г. Белгорода.

В этот же день в Белгородской области в селе Таврово 11-летняя девочка получила баротравму в результате удара беспилотника ВСУ. Кроме того в селе Гора-Подол беспилотный летательный аппарат ударил по территории частного дома. В результате атаки пострадали две женщины.

До этого девятилетний мальчик получил ранения в результате атаки беспилотника в Елец Липецкой области. По словам главы региона Игоря Артамонова, ночью силы ПВО уничтожили беспилотник над городом. На частный дом упали осколки БПЛА.

Ранее беспилотники ударили по промышленным площадкам Пермского края.

 
