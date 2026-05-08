Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Европейская страна пообещала передать Киеву все свои истребители F-16

Министр обороны Бельгии пообещал Киеву 53 истребителя F-16 к 2029 году
Efrem Lukatsky/AP

Министр обороны Бельгии Те Франкен заявил, что к 2029 году королевство намерено передать Украине все 53 имеющихся у Бельгии истребителя F-16. Об этом пишет журнал Vif со ссылкой на главу оборонного ведомства.

При этом министр признал, что, несмотря на обещания, данных два года назад, Киеву до сих пор не передали ни одного самолета.

Также отмечается, что первые семь машин должны прибыть в 2026 году. Из них четыре самолета будут поставлены в небоеспособном состоянии — их предполагается использовать как учебные тренажеры.

Издание подчеркивает, что на текущий момент Бельгия не отправила Украине ни одного F-16, хотя прежнее правительство обещало Владимиру Зеленскому направить первые два истребителя еще в 2024 году.

Причину задержки связывают с переносами поставок заказанных Бельгией у США самолетов F-35. Эти машины предназначены для замены всего парка F-16, большая часть которого уже выработала ресурс.

До этого основатель украинской инвесткомпании FinPoint Сергей Будкин заявил, что Украине грозит нехватка топлива для самолетов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее Норвегия передала Украине шесть неисправных истребителей.

 
Теперь вы знаете
Пожар в Чернобыле, нарушение перемирия ВСУ и секретные отчеты о пришельцах: главное за 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!