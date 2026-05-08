Военблогер оценил назначение Щербинина новым заместителем министра обороны

Назначение Дмитрия Щербинина на должность заместителя министра обороны РФ выглядит логичным продолжением курса руководства ведомства на модернизацию самых актуальных направлений, востребованных в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил военблогер Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo.

По его данным, на новом посту Щербинин будет за цифровые технологии в Минобороны. В сферу его обязанностей войдут вопросы цифровой трансформации армии, а также создание единой цифровой среды для нужд Вооруженных сил, отметил Пегов.

Как пишет военблогер, под руководством Щербинина ведется разработка системы «СВОД», которая предназначена для повышения ситуационной осведомленности войск и помощи командирам при принятии решений на тактическом уровне.

«Необходимость преобразований (в том числе и кадровых) на этом направлении назревала в военном ведомстве уже давно», — отмечается в сообщении.

Щербинин назначен на новую должность в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 1 апреля 2026 года.

В январе газета «Взгляд» писала, что Белоусов меняет российскую военную машину. По мнению экспертов, бывший вице-премьер России изменил подход к работе в военном ведомстве — ему в заслугу ставится значительное сокращение лишних процедур в 5-10 раз, а также уменьшение сроков выполнения задач в пять и более раз.

