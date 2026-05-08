В России назначили нового заместителя министра обороны

Заместителем министра обороны России стал Дмитрий Щербинин. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Отмечается, что Щербинин назначен на должность в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 1 апреля 2026 года. В сферу ответственности чиновника будет входить Департамент информационных систем ведомства.

С 2024 по 2025 год Щербинин был советником министра обороны Андрея Белоусова, а с 2025 по 2026 год — начальником Главного управления цифрового и технологического развития Минобороны.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В январе газета «Взгляд» писала, что Белоусов меняет российскую военную машину. По мнению экспертов, бывший вице-премьер России изменил подход к работе в военном ведомстве — ему в заслугу ставится значительное сокращение лишних процедур в 5-10 раз, а также уменьшение сроков выполнения задач в пять и более раз.

Другие аналитики отмечают, что с приходом Белоусова на пост главы Минобороны произошли важные кадровые перестановки, которые заметно изменили подход ведомства ко многим вопросам — например, министерство стало активнее взаимодействовать с «народным ВПК» и обращать гораздо большее внимание на беспилотные системы.

Ранее Белоусов раскрыл последствия поставок ВСУ ударных БПЛА из Евросоюза.

 
