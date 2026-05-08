Путин рассказал, что обсудил с Трампом победу стран во Второй мировой войне

Global Look Press/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в ходе разговора с главой США Дональдом Трампом они вспоминали, как советские и американские солдаты вместе боролись с нацизмом. Об этом пишет РИА Новости.

«Кстати, совсем недавно этот вопрос обсуждали и в телефонном разговоре с президентом США. Вспоминали о том, что мы вместе боролись с нацизмом и вместе побеждали», — сказал он.

Путин добавил, что победа советского народа в Великой Отечественной войне «постоянно находится на уровне повышенного внимания» в ходе диалога России с другими странами.

В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в ходе разговора двух лидеров была достигнута договоренность о перемирии с Украиной в дни празднования годовщины Великой Победы.

Трамп ранее объявил, что Россия и Украина договорились прекратить огонь с 9 по 11 мая, а также провести обмен военнопленных в формате «1000 на 1000».

Ранее Трамп допустил, что перемирие между РФ и Украиной может стать началом завершения конфликта.

 
