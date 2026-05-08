Найденный у берегов греции украинский катер готовился к удару

Военный Спанос: найденный в Ионическом море украинский катер готовился к удару
Обнаруженный рыбаками в Ионическом море украинский военный надводный беспилотник Magura V5 был заранее подготовлен к нанесению удара. Такое мнение высказал адмирал в отставке Береговой охраны Греции Никос Спанос в интервью ieidiseis.gr.

Он отметил, что катер находился в рабочем состоянии: у него был запущен двигатель и имелся значительный запас взрывчатых веществ.

Спанос заявил, что район, где нашли беспилотник, активно используется судами с важными грузами, включая танкеры. По его мнению, если катер обнаружили с работающим мотором и в готовности к применению, значит, его планировали использовать в ближайшее время.

По его словам, сам беспилотник выглядел практически новым и находился в «идеальном состоянии». Он добавил, что низкая посадка может затруднять обнаружение радарами, а установленные камеры позволяют вести наблюдение и фиксировать движение судов.

Кроме того, Спанос предположил несколько способов скрытной доставки и спуска. Катер могли перевезти на трейлере и затем незаметно спустить в море, либо вывести на воду с крупного носителя через плавучую платформу.

7 мая рыбаки обнаружили Magura V5 со взрывными устройствами в пещере близ Лефкады. Изучением находки занимаются специалисты вооруженных сил Греции. Есть основания полагать, что беспилотник мог быть задействован «для атаки на судно, загрузившее топливо в российском порту».

Ранее турецкие рыбаки обнаружили в провинции Трабзон украинский безэкипажный катер Magura V5.

 
