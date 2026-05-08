ВМС Ирана захватили нефтяной танкер

Военно-морские силы (ВМС) Ирана задержали танкер Ocean Koi, который шел под флагом Барбадоса, который который пытался помешать экспорту нефти и нанести ущерб интересам иранского народа. Об этом сообщает агентство IRNA.

По информации журналистов, после задержания судно было возвращено к южному побережью Исламской Республики.

Агентство Tasnim в свою очередь опубликовало кадры, на которых иранские военные подплывают к судну, забираются на него и водружают на мачту флаг Ирана.

ТАСС со ссылкой на телеканал Press TV уточнил, что Ocean Koi задержали в Оманском заливе.

7 мая Иран ударил по американским военным кораблям в Ормузском проливе после того, как они попытались атаковать иранский нефтяной танкер.

30 апреля верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Исламская Республика планирует и дальше управлять Персидским заливом и Ормузским проливом. По его словам, Тегеран намерен обеспечивать безопасность без американского присутствия.

Ранее США анонсировали операцию «Свобода» в Ормузском проливе.