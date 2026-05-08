С экс-главы подмосковного военного мемориала взыскали более полмиллиарда рублей

РИА: с экс-главы «Пантеона защитников Отечества» Филиппова взыскали 510 млн руб.
ФВМ ПЗО Минобороны России

Красногорский городской суд Подмосковья постановил взыскать более 500 миллионов рублей с бывшего руководителя Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Вячеслава Филиппова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса.

«Иск удовлетворен», – рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что средства, которые бывший руководитель мемориала получил с нарушением антикоррупционного законодательства, будут обращены в доход государства.

По информации Генпрокуратуры РФ, Филиппов и другие ответчики незаконно обогатились на 510 млн рублей. Эти деньги стали излишним доходом от контрактов, заключенных в период с 2020 по 2024 год с Минобороны.

Сам мемориал, признанный потерпевшей стороной, также планирует подать гражданский иск о компенсации вреда на аналогичную сумму. В совокупности размер требований к Филиппову, его родственникам и владельцу нескольких компаний Олегу Суворову превышает 1 млрд рублей.

Суд арестовал Филиппова в сентябре 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Его и других фигурантов дела отправили в СИЗО. По данным следствия, взятку мужчине дал уже упомянутый Суворов, чья компания, ООО «ПСС», занимается установкой памятников и металлоконструкций.

Ранее в суд поступил иск об изъятии имущества бывшего первого замглавы Минобороны РФ.

 
