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Суд арестовал руководителя ФГБУ «Пантеон защитников Отечества» Минобороны по делу о взятке

РИА Новости: суд арестовал руководителя ФГБУ «Пантеон защитников Отечества»

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Басманный суд Москвы арестовал руководителя ФГБУ «Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» Минобороны России Вячеслава Филиппова по статье о получении взятки, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 28 суток, до 10 ноября 2024 года, говорится в публикации.

Филиппову вменяют статью Уголовного кодекса РФ «получение взятки в особо крупном размере».

Накануне стало известно, что уголовное дело экс-начальника Главного кадрового управления Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова может пополниться новым эпизодом получения взятки от гендиректора компании «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна, который задержан по подозрению в хищении средств у Минобороны.

В мае следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело против Кузнецова. По данным ведомства, в 2021–2023 годах, будучи начальником 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, он получил взятку от коммерческих структур.

Ранее сообщалось, что Кузнецову дали взятку в виде дома и участка.

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