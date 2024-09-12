Суд арестовал руководителя ФГБУ «Пантеон защитников Отечества» Минобороны по делу о взятке

Басманный суд Москвы арестовал руководителя ФГБУ «Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» Минобороны России Вячеслава Филиппова по статье о получении взятки, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 28 суток, до 10 ноября 2024 года, говорится в публикации.

Филиппову вменяют статью Уголовного кодекса РФ «получение взятки в особо крупном размере».

Накануне стало известно, что уголовное дело экс-начальника Главного кадрового управления Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова может пополниться новым эпизодом получения взятки от гендиректора компании «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна, который задержан по подозрению в хищении средств у Минобороны.

В мае следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело против Кузнецова. По данным ведомства, в 2021–2023 годах, будучи начальником 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, он получил взятку от коммерческих структур.

Ранее сообщалось, что Кузнецову дали взятку в виде дома и участка.