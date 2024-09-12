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Стало известно, почему фигуранты дела о взятке главе военного кладбища находятся в СИЗО

Фигуранты дела о взятке главе военного кладбища могут уничтожить доказательства

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Фигуранты уголовного дела о взятке главе военного кладбища Минобороны в Мытищах отправлены в СИЗО, потому что на свободе могут уничтожить доказательства или угрожать свидетелям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дела обвиняемых.

В одном из документов говорится, что Олег Суворов «может угрожать свидетелям, иным участникам уголовного судопроизводства, в том числе подконтрольного ему ООО «ПСС», уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу».

В нем также подчеркивается, что в связи с этими обстоятельствами в отношении Суворова не может применяться более мягкая мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Глава ФГБУ «Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» Минобороны Вячеслав Филиппов также имеет возможность уничтожить доказательства, следует из других документов.

Суд арестовал Филиппова вечером 12 сентября. Глава «Пантеона защитников Отечества» обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, взятку мужчине дал владелец ООО «ПСС» Олег Суворов. Его компания занимается установкой памятников и металлоконструкций.

Ранее бывшего иркутского министра приговорили к 18 годам колонии за мошенничество.

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