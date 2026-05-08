ТАСС: транспортный Ан-26 ВСУ совершил полет из Львова в Осло и Стокгольм

Принадлежащий ВСУ грузовой самолет Ан-26 совершил полет с закрытого аэропорта во Львове до Норвегии и Швеции. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Евросоюза.

«Принадлежащий ВСУ транспортный самолет вылетел из Львова, воздушное пространство над которым закрыто, далее проследовал над Польшей, нейтральными водами Балтийского моря и Швецией, после чего совершил посадку в Осло», — сказал собеседник агентства.

После приземления в Осло он перелетел на военную базу в Брекстаде, вернулся в Осло, а затем отправился в Стокгольм, откуда пока не вылетал, отметил источник.

С чем связано такое количество перелетов самолета Ан-26, не уточняется. Однако, источник агентства напомнил, что за последнее время ситуация, когда транспортные самолеты из Украины летали в Европу и обратно уже были.

25 марта стало известно, что три самолета ВСУ с выключенными транспондерами прибыли в польский город Жешув. Предполагалось, что они доставили с территории Украины высокопоставленных раненых, попавших под обстрел ВС РФ по объектам Службы безопасности Украины (СБУ).

