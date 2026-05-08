«Буря» с «Калибрами» и «Панцирями» вошла в состав Балтийского флота

Малый ракетный корабль «Буря», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр-НК» и зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», вошел в состав Балтийского флота РФ. Об этом сообщили в пресс-службе российского Министерства обороны.

Торжественная церемония поднятия Андреевского флага и ввода «Бури» в состав флота состоялась в Балтийске. На мероприятии присутствовали командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин и военнослужащие Балтийской военно-морской базы, а также представители завода-производителя и духовенства.

Малый ракетный корабль «Буря» проекта 22800 «Каракурт» оснащен , современными системами управления, радиотехнического вооружения, навигации, радиоэлектронной борьбы, противодиверсионным вооружением. Судно заложили на заводе «Пелла» в декабре 2016 года, спуск на воду прошел в октябре 2018 года, а ходовые испытания начались в середине октября 2022 года.

Корабли проекта 22800 «Каракурт» предназначаются для ведения боевых действий в ближней морской зоне и решения задач по защите морской экономической зоны и территориальных вод.

В апреле малые ракетные корабли (МРК) «Наро-Фоминск, «Ставрополь», «Град» и «Орехово-Зуево» уничтожили условного противника огнем артиллерии.

