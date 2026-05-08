МО РФ заявило о нарушении Украиной перемирия в честь Дня Победы

Минобороны: Россия зафиксировала 1365 нарушений ВСУ режима тишины
Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары беспилотниками по позициям российских войск и гражданским объектам в Белгородской и Курской областях, несмотря на объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы, начавшееся в полночь 8 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«ВСУ совершили 153 обстрела позиций наших войск из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков. Также нанесли 887 ударов с использованием БПЛА», — говорится в публикации ведомства.

Кроме того, в зоне СВО было зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня.

В российском оборонном ведомстве отметили, что группировки ВС России зеркально реагировали на нарушение перемирия и «наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов».

За пределами проведения СВО Россия сбила 396 средств воздушного нападения, в том числе 390 БПЛА и шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун».

Россия объявила одностороннее перемирие на 8 и 9 мая 2026 года в связи с празднованием Дня Победы. Соответствующее решение принял президент Владимир Путин. Президент Украины Владимир Зеленский официально отказался поддержать российское предложение. Вместо этого он объявил собственный «режим тишины» 5-6 мая.

Ранее Зеленский дал совет иностранным гостям насчет визита в Москву на День Победы.

 
