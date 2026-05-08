Завершение конфликта на Украине становится все менее очевидным, считает бывший главнокомандующий армией страны Валерий Залужный. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Он заявил, что Киев отдал российским войскам инициативу на поле боя. В то же время, по словам Залужного, украинские власти продолжают использовать такие методы мобилизации, которые усугубляют конфликт между ними и населением.

7 мая подполковник Вооруженных сил Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис рассказал, что текущая стадия конфликта на Украине определила долгосрочное доминирование российских войск. Как он сказал, противостояние между Киевом и Москвой превратилось «в войну на истощение», в которой значительно превосходящие по численности Вооруженные силы РФ будут и дальше доминировать над украинскими войсками. Эксперт выразил уверенность, что никакие гипотетические улучшения на фронте не помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) изменить положение, так как у них просто «недостаточно сил».

В апреле газета The New York Times написала, что ВС РФ с началом весны возобновили наступление в зоне боевых действий, используя теплую погоду для восстановления темпов продвижения.

Ранее журналисты сообщили, что Зеленский опасается летнего наступления российских войск.