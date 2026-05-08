Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

В Калужской области в результате атаки БПЛА загорелся дом

Губернатор Шапша: дачный дом на окраине Калуги загорелся из-за атаки БПЛА
Павел Михеев/РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Владислав Шапша.

Он уточнил, что дроны были перехвачены над Боровским муниципальным округом и окраинами Калуги, Обнинска. В результате атаки под Калугой загорелся дачный дом.

«Экстренные службы оперативно прибыли на место. Возгорание ликвидировано», — рассказал губернатор.

Шапша подчеркнул, что никто из людей не пострадал. Власти намерены оказать собственникам поврежденного дома всю необходимую помощь, добавил он.

7 мая украинские БПЛА атаковали Пермский край. Глава региона Дмитрий Махонин сообщил об ударе по одному из промышленных предприятий. Более того, один из беспилотников врезался в многоквартирный жилой дом в Перми. Жильцов эвакуировали в безопасное место. СМИ писали, что в здании оказались выбиты окна и повреждена крыша. Также атаке подверглось административное здание в Пермском муниципальном округе, в результате пострадал один мужчина. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинские дроны пытались атаковать гражданскую инфраструктуру в Санкт-Петербурге.

 
Теперь вы знаете
Подготовка к параду Победы, сроки за майнинг и карта шашлычных мест на «Госуслугах». Главное за 7 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!