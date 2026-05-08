В Калужской области в результате атаки БПЛА загорелся дом

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Владислав Шапша.

Он уточнил, что дроны были перехвачены над Боровским муниципальным округом и окраинами Калуги, Обнинска. В результате атаки под Калугой загорелся дачный дом.

«Экстренные службы оперативно прибыли на место. Возгорание ликвидировано», — рассказал губернатор.

Шапша подчеркнул, что никто из людей не пострадал. Власти намерены оказать собственникам поврежденного дома всю необходимую помощь, добавил он.

7 мая украинские БПЛА атаковали Пермский край. Глава региона Дмитрий Махонин сообщил об ударе по одному из промышленных предприятий. Более того, один из беспилотников врезался в многоквартирный жилой дом в Перми. Жильцов эвакуировали в безопасное место. СМИ писали, что в здании оказались выбиты окна и повреждена крыша. Также атаке подверглось административное здание в Пермском муниципальном округе, в результате пострадал один мужчина. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинские дроны пытались атаковать гражданскую инфраструктуру в Санкт-Петербурге.