Колумбийские наемники попытались прорваться к российской границе

«РВ»: наемники из Колумбии, воюющие за ВСУ, пытались прорваться к границе с РФ
Колумбийские наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), попытались прорваться к российской границе. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Бойцы [ВС РФ] отразили наступление иностранных боевиков. Часть наемников уничтожена, часть взята в плен», — говорится в сообщении.

Отмечается, колумбийцы направлялись к Белгородской области.

18 апреля РИА Новости со ссылкой на анонимный источник сообщало, что колумбийские наемники, завербованные в вооруженные силы Украины (ВСУ), едут в страну с пересадками в Европе.

По словам собеседника агентства, наемники сначала прилетают в Испанию, потом добираются до Германии, откуда на автобусе доезжают до Польши и далее едут на Украину.

В марте президент Колумбии Густаво Петро подписал законопроект о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наемничеством.

Ранее стало известно, что наемников из Колумбии набирают в ВСУ украинские пограничники.

 
