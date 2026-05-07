«Мясной полк» Сырского несет потери в Сумской области

В Краснопольском районе Сумской области 425-й «мясной полк» главкома ВСУ Александра Сырского несет существенные потери. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

«На официальных ресурсах 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» подтверждается информация об участии «мясного полка» Сырского в боевых действиях в Сумской области», — прокомментировали агентству.

Силовики отмечают, что безуспешные попытки остановить наступление группировки «Север» в Краснопольском районе, недалеко от Новодмитровки, приводят к тому, что личный состав штурмового подразделения Сырского несет значительные потери. Об этом говорят некрологи, которые стали все чаще появляться в соцсетях за последнее время, добавил источник.

До этого стало известно, что на фоне продвижения российских войск Украина начала перебрасывать в Сумскую область бойцов 1-й отдельной тяжелой механизированной бригады и 68-й отдельной аэромобильной бригады. Солдат отправили на передовую, не снабдив необходимыми средствами для участия в боевых действиях. В том числе квадроциклами и беспилотными летательными аппаратами, подчеркнули в силовых структурах.

Ранее стало известно об угрозах бойцам ВСУ при отходе в Сумской области.

 
