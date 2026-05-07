Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили бойцов 1-й отдельной тяжелой механизированной бригады из Киевской области в Сумскую. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«На фоне продвижения наших войск в Сумской области командование ВСУ перебрасывает на данный участок фронта резервы», — рассказал источник агентства.

По его словам, на Сумское направление были переброшены подразделения не только 1-й механизированной бригады, но и 68-й отдельной аэромобильной бригады. Солдат отправили на передовую, не снабдив необходимыми средствами для участия в боевых действиях. В том числе квадроциклами и беспилотными летательными аппаратами, подчеркнули в силовых структурах.

5 мая журналисты РИА Новости со ссылкой на источник сообщили, что соединения 119-й бригады территориальной обороны ВСУ пытались покинуть позиции в Сумской области. Однако военные 425-го отдельного штурмового полка открыли заградительный огонь, заставив намеревавшихся сбежать бойцов вернуться на передовую. Также агентство выяснило, что командование украинских войск вместе с водой и продуктами передает солдатам на позициях записки с угрозами физического уничтожения в случае бегства.

