Стало известно об угрозах бойцам ВСУ при отходе в Сумской области

РИА Новости: заградотряды ВСУ удерживают военных в Сумской области
Anatolii Stepanov/Reuters

Подразделения 119-й бригады территориальной обороны ВСУ, пытавшиеся покинуть позиции в Сумской области, вернули под огнем своих же сил. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По данным источника агентства, заградительный огонь вели подразделения 425-го отдельного штурмового полка ВСУ. В результате военных, пытавшихся уйти из населенного пункта, заставили вернуться на позиции.

Собеседник агентства также сообщил, что для предотвращения попыток ухода военнослужащим угрожают. По его словам, вместе с водой и продуктами бойцам передают записки с угрозами физического уничтожения в случае оставления позиций.

До этого стрелок-санитар из 17-й отдельной танковой бригады ВСУ Владимир Николенко, сдавшийся в плен в Курской области, заявил, что командование в открытом эфире приказывает стрелять по своим в случае попыток отступить.

