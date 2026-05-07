Силы ПВО за четыре часа уничтожили над регионами РФ свыше 100 дронов ВСУ

Aleksandr Gusev/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны за период с 16:00 до 20:00 часов по московскому времени перехватили и уничтожили свыше 100 беспилотников над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

«Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 101 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.

Беспилотники ВСУ были ликвидированы над девятью областями — Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом и над акваторией Черного моря.

В предыдущий период с 12:00 до 16:00 часов по московскому времени над регионами РФ и акваториями двух морей уничтожили 82 украинских БПЛА самолетного типа.

В ведомстве уточнили, что российские военные ликвидировали их над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, а также над Краснодарским краем и Московским регионом. Кроме того, системы ПВО уничтожили БПЛА над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее Зеленский дал совет иностранным гостям насчет визита в Москву на День Победы.

 
