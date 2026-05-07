ВСУ совершили попытку атаки ударными БПЛА на Мелитополь

Балицкий: силы ПВО сбили несколько БПЛА в районе Мелитополя

Украинские войска совершили попытку атаки ударными беспилотниками на Мелитополь в Запорожской области. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Несколько БПЛА сбиты на подлете к городу и непосредственно над городом. Опасность повторных атак сохраняется», — подчеркнул он.

Балицкий призвал жителей сохранять спокойствие, а также не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки и не снимать работу систем ПВО.

Кроме того, глава региона попросил не приближаться к обломкам дронов.

7 мая губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что в административном центре региона в результате атаки украинских БПЛА был поврежден многоквартирный дом, жильцов эвакуировали. Кроме того, в Пермском муниципальном округе оказалось повреждено административное здание. Один мужчина пострадал, ему потребовалась медицинская помощь.

Ранее украинский БПЛА атаковал служебный микроавтобус в Белгородской области.