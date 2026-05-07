В ЦРУ предположили, как долго Иран сможет выдерживать блокаду США

Аналитики ЦРУ считают, что Иран сможет продержаться под морской блокадой, организованной США, как минимум три–четыре месяца, прежде чем начнет ощущать заметные экономические последствия. Об этом со ссылкой на внутренние источники сообщает газета The Washington Post.

По данным издания, соответствующие оценки уже переданы американскому руководству.

«В конфиденциальном анализе ЦРУ, представленном на этой неделе членам администрации, делается вывод, что Иран сможет выдержать морскую блокаду США в течение как минимум трех-четырех месяцев, прежде чем столкнется с более серьезными экономическими трудностями», — говорится в материале.

Источники уточнили, что информацию об этом документе подтвердили четыре человека, знакомые с содержанием доклада.

С 13 апреля морская блокада Ирана, осуществляемая Военно-морскими силами США, вступила в силу. Администрация президента США наложила запрет на любые морские перевозки в иранские порты и из них, что фактически остановило внешнюю торговлю страны.

