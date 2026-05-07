Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Армия

В ЦРУ предположили, как долго Иран сможет выдерживать блокаду США

ЦРУ полагает, что Иран сможет выдержать блокаду США по меньшей мере 3-4 месяца
Shutterstock

Аналитики ЦРУ считают, что Иран сможет продержаться под морской блокадой, организованной США, как минимум три–четыре месяца, прежде чем начнет ощущать заметные экономические последствия. Об этом со ссылкой на внутренние источники сообщает газета The Washington Post.

По данным издания, соответствующие оценки уже переданы американскому руководству.

«В конфиденциальном анализе ЦРУ, представленном на этой неделе членам администрации, делается вывод, что Иран сможет выдержать морскую блокаду США в течение как минимум трех-четырех месяцев, прежде чем столкнется с более серьезными экономическими трудностями», — говорится в материале.

Источники уточнили, что информацию об этом документе подтвердили четыре человека, знакомые с содержанием доклада.

С 13 апреля морская блокада Ирана, осуществляемая Военно-морскими силами США, вступила в силу. Администрация президента США наложила запрет на любые морские перевозки в иранские порты и из них, что фактически остановило внешнюю торговлю страны.

Ранее Трамп раскрыл, когда снимет блокаду Ирана.

 
Теперь вы знаете
Зарплатная гонка окончена. Кому из россиян стоит держаться покрепче за свою работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!