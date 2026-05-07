Российские средства ПВО за сутки поразили более полутысячи дронов ВСУ

Bulkin Sergey/Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили более полутысячи дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Сбиты три управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 570 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что ВСУ использовали для атак дроны самолетного типа.

Ночью с 6 на 7 мая дежурные средства ПВО перехватили 347 украинских БПЛА самолетного типа над российской территорией. Несколько летательных аппаратов ликвидировали над акваториями Черного, Азовского и Каспийского морей. Часть целей нейтрализовали в Адыгее, Крыму и Калмыкии. Также атаки отразили в 11 областях — Орловской, Брянской, Воронежской, Пензенской, Новгородской, Курской, Белгородской, Ростовской, Липецкой, Волгоградской и Калужской.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с начала дня на подлете к столице сбили 16 беспилотников. На места падения обломков выезжали сотрудники экстренных служб.

Ранее российский военный рассказал о регулярном уничтожении дронов Украины стоимостью €200 тыс.

 
