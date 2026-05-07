БПЛА атаковали Пензу

Силы ПВО сбили ночью два беспилотника на подлете к Пензе

Силы ПВО (противовоздушной обороны) уничтожили два летевших на Пензу беспилотника, написал в Telegram-канале губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Чиновник сообщил, что на места падения обломков прибыли экстренные службы. Глава области также напомнил местным жителям об ответственности за съемку и распространение материалов о налете.

Ночью в области вводился план «Ковер» и ограничения на прием и отправку самолетов.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов.

Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

