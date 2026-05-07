Не на Украине осудили за сотрудничество с Россией воевавшего на ее стороне британского наемника. Об этом сообщает украинский сайт «Следствие.инфо».

Гражданин Великобритании Росс Дэвид Катмор, получивший военный опыт во время службы в армии и пребывания на Ближнем Востоке, прибыл на Украину в качестве инструктора по огневой и тактической подготовке мобилизованных. Спустя несколько месяцев он прекратил эту деятельность и из финансовых соображений стал сотрудничать с российскими спецслужбами. В частности, он сообщил координаты учебных центров Вооруженных сил Украины на юге страны, где до этого тренировавал мобилизованных.

По сведениям канала Anna News, британец решил сотрудничать с Россией после того, как украинское командование обмануло его с выплатами, положенными по контракту. Украинские спецслужбы разоблачили Катмора из-за его небрежной конспирации.

Украинский военный суд приговорил британца к восьми с половиной годам лишения свободы. Не исключено, что его отправят на родину.

