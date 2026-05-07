Под Харьковом уничтожен крупный склад боеприпасов ВСУ

В Харьковской области российская ракета уничтожила крупный склад боеприпасов
Российские войска уничтожили крупный украинский склад боеприпасов, расположенный в поселке Малая Даниловка под Харьковом. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что украинское командование разместило склад прямо среди жилой застройки. По словам главы поселка, в результате удара произошли «разрушения беспрецедентного масштаба». Повреждения получили 250 строений на 20 улицах, уничтожены два предприятия, кроме того, в поселке пропал свет.

По Малой Даниловке был нанесен удар ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер». В результате точного попадания по складу, произошла вторичная детонация боеприпасов, приведшая к разрушениям и пожарам.

6 мая пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские войска поразили цеха сборки беспилотников и склады горючего Вооруженных сил Украины. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.

Ранее ВС РФ нанесли удары по 152 целям на Украине.

 
