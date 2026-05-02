ВС РФ нанесли удары по 152 целям на Украине

ВС РФ нанесли удары по предприятию ВПК и аэродромам Украины в 152 районах

Российские военные нанесли удары по предприятию военной промышленности Украины, военным аэродромам, объектам портовой инфраструктуры и местам хранения дронов: поражены цели в 152 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, по данным ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять управляемых авиабомб, два реактивных снаряда американской системы HIMARS и 505 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

В Минобороны сообщили, что всего с начала специальной военной операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 140399 беспилотников.

Кроме того, было уничтожено 658 зенитных ракетных комплексов, 29 127 танков и других бронированных машин, 1712 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34710 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 60599 единиц специальной военной автомобильной техники.

2 мая также стало известно, что подразделения российской группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Мирополье в Сумской области.

