Ветеран «Азова» Матяш заявил, что его поставили на колени и избили как собаку
В городе Днепр (бывший Днепропетровск) сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) поймали ветерана штурмовой бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) с инвалидностью Дмитрия Матяша, после чего избили его. Об этом бывший военный сообщил в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Меня били ногами. Мое достоинство унизили», — сказал мужчина.

По словам ветерана, его поставили на колени и били «как собаку».

Также экс-военный заявил, что сотрудники ТЦК отказались смотреть его документы об инвалидности, которые дают право на бронь от мобилизации.

5 мая украинский политолог Алексей Гарань рассказал, что на Украине есть случаи, когда прячущиеся от мобилизации граждане годами не выходят из дома, из-за чего получают серьезные проблемы со здоровьем или же лишаются жизни.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в конце февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Власти страны принимают меры, чтобы исключить возможность уклонения от службы для мужчин призывного возраста. В украинских социальных сетях регулярно появляются видеозаписи принудительной мобилизации и столкновений граждан с сотрудниками военкоматов в различных населенных пунктах. В связи с острой нехваткой личного состава в армии участились рейды в общественных местах, мужчины призывного возраста пытаются любыми способами покинуть страну, нередко рискуя жизнью.

Ранее в Раде назвали мобилизацию на Украине «позорной охотой».

 
