Израиль создает ответ на атаки БПЛА со стороны «Хезболлы»

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские оборонщики занимаются специальным проектом в сфере защиты от угроз, связанных с атаками беспилотников. Об этом сообщает The Times of Israel.

В публикации отмечается, что проект был инициирован на фоне резкого увеличения количества ударов беспилотников «Хезболлы» по войскам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге Ливана.

«Несколько недель назад я приказал создать специальный проект по противодействию угрозе дронов. Уже сегодня мне будет представлен отчет о ходе работы по этому вопросу», — заявил Нетаньяху.

Он добавил, что проект займет время, но над ним уже работают. Премьер отметил, что Израиль также разрабатывает летательные аппараты, которые «изменят всю ситуацию».

До этого издание Israel Hayom сообщило, что Нетаньяху хочет обвинить армию обороны страны в провалах в Иране и Ливане, это вызывает недовольство среди военных. По данным газеты, Нетаньяху планирует обвинить в неудачном нападении на Иран национальную разведывательную службу Израиля «Моссад». Ответственность за провал в Ливане политик планирует возложить на ЦАХАЛ.

Ранее «Хезболла» заявила, что атаковала Израиль в ответ на нарушения им перемирия.