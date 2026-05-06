Французский авианосец направился в сторону Ормузского пролива

AP

Французский авианосец «Шарль де Голль» покидает восточную часть Средиземного моря и направляется в южную часть Красного моря. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на министерство вооруженных сил Франции.

В ведомстве уточнили, что цель состоит в том, чтобы «сократить сроки развертывания», когда появится «многонациональная инициатива» по открытию Ормузского пролива.

«Приближение французской авианосной группы позволяет оценить региональную оперативную обстановку до запуска инициативы и предложить дополнительные варианты выхода из кризиса для усиления региональной безопасности», — заявили в министерстве.

Ожидается, что «Шарль де Голль» пройдет через Суэцкий канал уже 6 мая.

До этого американист Малек Дудаков заявил «Газете.Ru», что США приостановили операцию «Проект «Свобода», направленную на сопровождение судов в Ормузском проливе, поскольку удары иранцев по американским кораблям могут нанести серьезный ущерб стране.

Ранее Россия и Катар обсудили ситуацию в Ормузском проливе.

 
