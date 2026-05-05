Россия и Катар обсудили ситуацию в Ормузском проливе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани обсудили ситуацию в Ормузском проливе. Об этом говорится в заявлении МИД РФ по итогам телефонного разговора.

«Было выражено общее мнение о необходимости отказа от попыток силовых решений кризиса и объединения усилий всех заинтересованных сторон по содействию достижению устойчивого долгосрочного урегулирования, <...> и принципов свободы судоходства», — говорится в заявлении.

До этого верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи заявил, что Иран планирует и дальше управлять Персидским заливом и Ормузским проливом. По словам Хаменеи, Тегеран намерен обеспечивать безопасность без американского присутствия.

По прогнозам Citigroup, цены на нефть могут подскочить до $110 за баррель, если движение в Ормузском проливе будет приостановлено еще на месяц.

Ранее Китай призвал как можно скорее открыть Ормузский пролив.